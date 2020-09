ADRIA

Il Covid 19 bussa alle porte di palazzo Tassoni. «Venerdi pomeriggio - spiega il sindaco Omar Barbierato - abbiamo appreso che Arturo Lorenzoni, candidato presidente alle prossime elezioni regionali é risultato positivo al Covid 19. Facciamo ad Arturo i nostri auguri di pronta guarigione. Per senso di responsabilità e coscienza civica, inoltre, i consiglieri e gli amministratori presenti all'incontro di Ca' Emo di domenica scorsa, svoltosi all'aperto con il rispetto delle regole, hanno subito contattato il proprio medico di base o Ulss 5 per informarsi sui comportamenti da tenere».

Considerato che siamo ancora in emergenza sanitari, Barbierato cosi conclude. «Gli amministratori per sicurezza hanno chiesto di essere sottoposti a tampone comunque».

All'incontro di Ca' Emo hanno preso parte oltre al sindaco alcuni assessori ed esponenti del movimento civico Ibc. Erano presenti anche Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, Nicola Zanca sindaco di Gaiba e Lucia Pozzato, candidata alle amministrative di Villadose con i candidati polesani della lista Veneto che vogliamo: Enrica Muraro, Sara Quaglia, Aldo D'Achille ed Enrico Bonato.

