ADRIA

Ha tagliato il traguardo finale il secondo corso di scrittura creativa promosso da Apogeo editore e condotto dal professor Sandro Marchioro. La prima edizione si era conclusa con la pubblicazione della raccolta collettiva di racconti Le seconde possibilità.

Il nuovo percorso ha visto ai nastri di partenza una ventina di iscritti. I novelli scrittori si sono districati tra i segreti di una buona trama, su come costruire un personaggio, sull'importanza delle descrizioni e sulla scelta di un tipo di lingua anziché di un'altra. Le lezioni, dense di spunti di riflessione, hanno in particolare puntato l'accento sul fatto che per scrivere bene è necessario leggere e conoscere molti autori, in particolare i grandi classici della letteratura italiana e internazionale.

IL CORSO

Le lezioni avevano preso il via il 16 gennaio. Gli allievi si incontravano ogni giovedì, per un paio di ore, nella clinica odontoiatrica Biscaro-Poggio di Adria, che aveva messo a disposizione i propri ambienti. A seguito delle restrizioni per il contenimento dell'emergenza Covid-19, gli organizzatori hanno sospeso le lezioni frontali, lasciando spazio a due incontri settimanali, via web, con Marchioro. Il professore mai ha smesso di dispensare perle in materia di letteratura. Dopo la riapertura, gli incontri sono ripresi i primi di giugno con appuntamenti bisettimanali alla Mobilars di Spinello. Ora gli allievi di Marchioro sono al lavoro per dare vita a propri racconti, che finiranno in una nuova raccolta edita da Apogeo. L'uscita è prevista nei prossimi mesi.

