ADRIA

«Con Nali se ne è andata una bandiera della città». Profondo cordoglio ad Adria per la morte, avvenuta nel sabato pomeriggio, del 96enne Arduino Nali, alpino, partigiano ed ex internato a Mauthausen. Chi lo conosceva meglio di tutti è il capogruppo del Pd, Sandro Gino Spinello. «Lo abbiamo visto ancora pieno di vita alla cerimonia del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, quando gli è stata consegnata le benemerenza Adria Riconoscente. Abbiamo apprezzato la lucidità con cui ha raccontato la sua vita ed espresso il suo parere sulle questioni politiche del momento. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo oltre 40 anni fa». A Spinello, Nali ha raccontato le sue durissime esperienze di soldato, di partigiano e di internato nel lager. «Lo faceva - puntualizza - con naturalezza, come atti conseguenti a una situazione drammatica causata dalla dittatura. Non usava mai toni autocelebrativi. Voglio ricordare innanzitutto come grande e onesto lavoratore, sempre e completamente dedito alla sua famiglia. Ha lavorato sodo nel settore bracciantile prima e poi in quello edile. Lavorava spesso oltre il normale orario di lavoro per garantire una vita dignitosa alla moglie e ai figli».

TESTIMONE DEL NOVECENTO

Spinello ricorda che Nali ha preso parte alle celebrazioni del 25 aprile solo dopo la pensione, libero dagli impegni di lavoro e libero nelle sue scelte. «Ho un ricordo affettuoso e struggente di come fino all'ultimo ha amorevolmente assistito la moglie Allegra colpita da una grave malattia degenerativa. È sempre stato schierato politicamente a sinistra: non poteva essere diversamente, diceva, dopo quello che ha visto e patito. Ha badato alla sua famiglia solo con le proprie forze, senza chiedere favori o protezioni e ne sono testimone. I suoi nipoti Marika, Michela, Michele, Federica e Mattia anche per questo possono andare ancora più orgogliosi di lui». «Era un uomo semplice - sottolinea il consigliere Massimo Barbujani - disponibile a raccontare la sua esperienza di deportato ai giovani nelle ricorrenze istituzionali organizzate dalle amministrazioni comunali. Grazie ancora Arduino per quanto ci hai raccontato, sperando che i ragazzi abbiano appreso dai tuoi racconti che per vivere un futuro migliore bisogna conoscere le pagine di storia che hanno caratterizzato la società in cui oggi viviamo». Di Nali colpiva soprattutto la sua straordinaria carica umana - commenta il segretario del Pd Pierpaolo Ballo- aveva fatto della libertà la sua bandiera. Immortali sono i suoi racconti, il suo ricordo, le sue idee di pace, di diritti e amore per la vita». Nali aveva chiesto di rinnovare la tessera del Pd.

«Come circolo - conclude Ballo - ci stavamo organizzando per potergliela consegnare. Lo salutiamo come ha fatto lui l'ultima volta. W la libertà». «Esprimo a nome della città - conclude il sindaco Omar Barbierato - un sentito cordoglio alla famiglia e a quanti erano vicini a Nali. È una perdita incolmabile, sia come persona e sia per essere stato un testimone diretto e un esempio di coraggio nell'aver affrontato una pagina buia della storia.È stato una persona speciale. Rimarrà per sempre nei nostri cuori». Nali lascia i figli Luigino e Luigina. Le esequie saranno celebrate domani, alle 15, nella chiesa di Cristo Divin Lavoratore di Carbonara.

Guido Fraccon

