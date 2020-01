ADRIA

Gran finale oggi in piazza Cavour di La befana vien di notte, la cinque giorni di appuntamenti legati alla Befana e sponsorizzati da Bancadria Colli Euganei. Hanno supportato la Befana, interpretata da Monica Stefani, ed il suo staff, la Consulta del Volontariato sociale, Adria Shopping, Adria.com, Croce Verde Adria, Istituto Cipriani, le Penne Nere Adriesi, Blue Fox ed Agesci Adria Uno ed Adria Due. La Befana, edizione 2020, è stata aiutata anche da Fidas Polesana, Adria Nostra, Hatria Giallorossa e Pianeta Handicap. La giornata prevede, a partire dalle 10, il tradizionale giro in bici per le vie di Adria e la sosta sui sagrati delle chiese delle befane sulle mountain bike di Mtb Tuttinbici. Alle 17 su ponte Castello farà il suo ingresso trionfale Stefani, la Befana made in Adria. La simpatica vecchietta sarà accompagnata da I tamburini della Befana a cura delle classi di percussioni dell'istituto comprensivo Joao Turolla di Ariano nel Polesine e dagli allievi del maestro Luca Bellan.

Ad illuminare la sua discesa in campo i giochi di luce di Artinstrada. Stefani alle 17. 30, in piazza Cavour, si esibirà poi nel suo tradizionale spettacolo. A riscaldare il pomeriggio che si annuncia freddo, oltre alle sferzanti battuti della befana, ci penseranno gli alpini che distribuiranno polenta salsicciata e vin brulè. Alle 18.15 infine scatterà l'ora del Brusavecia sulle acque del Canalbianco. Tocco internazionale invece per il laboratori narrativi di Aspettando la befana di scena alla biblioteca dei ragazzi in collaborazione con la libreria Riccarello. Sono stati estratti i 4 fortunati che hanno partecipato ieri ad un tè con la Befana i vincitori sono stati Alice Veronese, residente a Leeds (Gran Bretagna), Davide Trepiccione, residente a Roma, Ginevra Masarà e Alice Secondini «È stato un te internazionale, un cammeo nella manifestazione befanesca», ha commentato la Befana.

