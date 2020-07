PROIEZIONI ALL'APERTO

ADRIA Torna il Cinema sotto le stelle ad Adria. Anche quest'anno il Circolo Carlo Mazzacurati organizzerà ai giardini Zen di via Terranova la tradizionale rassegna estiva L'appuntamento è fissato tutti i giovedì, alle 21.30, da domani al 27 agosto. Il maxi-schermo, installato dal Gruppo Alpini, si illuminerà per nove volte per la proiezione di film per tutti. Due pellicole saranno dedicate ai bambini.

«La selezione dei titoli - spiega la presidente Emanuela Finesso - quest'anno è stata particolarmente laboriosa. Molte case di distribuzione tendono a penalizzare i film in arena a ingresso gratuito, quindi o non autorizzano la proiezione o la limitano a film non troppo recenti. Nonostante ciò la rassegna presenta film di qualità, selezionati a concorsi internazionali o premiati a vario titolo».

Si inizierà con Alaska di Claudio Cupellini, regista padovano, che l'anno scorso ha girato un film nel Delta del Po. Il titolo Alaska è il nome della discoteca gestita dal protagonista Fausto, interpretato da Elio Germano. A Parigi, dove faceva il cameriere, Fausto incontra Nadine. Nascerà una storia d'amore contrastata. «Il Circolo - prosegue Finesso - è un'associazione di volontariato e per far fronte ai costi deve ricorrere a sponsor. Quest'anno, oltre al patrocinio e alla collaborazione dell'Amministrazione comunale possiamo contare su un significativo contributo della Coop Alleanza 3.0, su Bancadria e su Cantieri Navali Vittoria. Per la prima volta hanno contribuito anche le Cartiere del Polesine, Il Porto, l'Accademia del Pane, le farmacie Centrale e Croce di Malta. Ringrazio anche la Pro Loco che raccoglierà le prenotazioni e l'associazione Danilo Ruzza per la concessione degli spazi per la logistica».

Nel rispetto delle misure di prevenzione contro il Covid-19, è previsto l'ingresso del pubblico da vicolo Prigioni e il deflusso per via Terranova. «Le sedie - puntualizza Finesso - saranno il doppio di quelle dello scorso anno per permettere il distanziamento di un metro per coloro che non sono dello stesso nucleo familiare. La prenotazione è consigliata per essere sicuri di trovare posto al numero 353.4098466 oppure recandosi alla Pro Loco». Prima di ogni proiezione le sedute saranno igienizzate dai volontari del circolo. All'ingresso inoltre saranno disponibili prodotti per l'igiene delle mani. Non è esclusa la misurazione della temperatura con termoscanner. «Il Circolo - conclude Finesso - è sempre di più un punto di riferimento per la vita culturale della città e nonostante la forzata inattività dovuta al lockdown ha continuato a lavorare per organizzare questa e altre iniziative che offrirà ai soci nel periodo invernale e nel 2021».

Guido Fraccon

