ADRIA(G. Fra.) La politica separi e corregga le pagine della storia, che la storia stessa non può cancellare o strappare. La cittadinanza onoraria va tolta. L'Associazione nazionale partigiani, sezione di Adria, scende in campo sulla cittadinanza onoraria concessa da palazzo Tassoni nel 1924 al capo del Fascismo Benito Mussolini. «Bisogna far giustizia spiega Corrado Franzoso, reggente sezione Anpi Adria - di scelte che se anche non...