ADRIA

(G.Fra.) L'associazione Un sorriso per la vita porta, oggi, la magia del Natale lungo le strade e le vie di Bottrighe. Vestiti da Babbo Natale i componenti del gruppo raccoglieranno offerte da devolvere per la ricerca di malattie genetiche. Il 3, 4 e 5 gennaio invece toccherà alla tradizione de la vecia, tra canti e balli. «Sono trascorsi 30 anni da quando un gruppo di allora ragazzi riprese le vecchie tradizioni dei Babbi Natale e della Vecia - sottolinea l'associazione - sotto la guida dell'indimenticabile Albina Bertaglia che, per divertire i nipoti si dilettava nel travestirsi e truccarsi dipingendosi il viso di nero per non farsi riconoscere». Questi ragazzi incominciarono così quest'avventura che mai avrebbero pensato di poter portare avanti per così tanti anni. «All'epoca - ricordano - avevano tante idee e soprattutto tanta buona volontà ma non avevamo i soldi per confezionarci i vestiti. Antonio Boni, presidente del locale Gruppo Sportivo, appoggiò sin da subito la nostra idea Lui acquistò la stoffa in gran quantità». Con il tempo furono molti a partecipare a queste iniziative. «Tra questi Loris Cominato con la sua mitica fisarmonica, ma la svolta importante fu la costruzione di una slitta ideata e costruita da Stefano D'Andrea e Walter Bertaglia, assemblata nella stalla di Erminio Bondesan. Con quella partecipammo a sfilate natalizie anche fuori paese come a Porto Viro, Corbola, Adria, Taglio di Po, Padova e persino a un evento che ci vide accompagnare una sposa all'altare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



