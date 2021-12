ADRIA

(G.Fra.) Adria in lutto per la scomparsa a 93 anni di Guido Dalla Dea, ex direttore della Casa di riposo di Adria. I funerali del 93enne, che lascia la moglie Maria Rosa, saranno celebrati domani, alle 10 in basilica di Santa Maria Assunta della Tomba. La salma sarà poi cremata.

«Con Dalla Dea- commenta Sandro Gino Spinello - scompare una delle figure che più meritano di essere ricordate per il benemerito ruolo che hanno avuto in campo socio-assistenziale. Ha garantito la continuità tecnico-amministrativa della Casa di riposo per oltre 40 anni, pur nel susseguirsi delle varie gestioni, anche di diversa impostazione politica. Gli adriesi lo riconoscevano ancora oggi come il direttore della casa di riposo pur essendo in pensione da oltre 20 anni».

Dalla Dea ha saputo trasformare nel corso della sua carriera lo stabile donato dalla nobile Renovati da ospizio per anziani indigenti della città nell'attuale Centro Servizi Anziani. È stato inoltre tra i fondatori di Uripa, l'associazione veneta degli istituti di assistenza. Proverbiali secondo Spinello la sua tenacia e la sua caparbietà nel saper coniugare la buona ed efficiente gestione dell'ente con il rispetto della dignità sia degli ospiti che dei dipendenti.

«Era sua ferma convinzione - conclude - che l'ospite dovesse comunque restare collegato al contesto territoriale dove era vissuto, specialmente con il centro storico di Adria».

ALTRI FUNERALI

Sempre domani alle 10 , ma in Cattedrale saranno celebrati i funerali di Maria Luisa Zago, vedova del maestro Luigi Stefani, ex presidente della Pro Loco, spentasi all'età di 90 anni. Lascia le figlie Monica, conosciuta per la sua interpretazione della Befana, Marta e Giogiò. Si svolgeranno invece oggi alle 15 a Bellombra i funerali di Mario Rademio Cappato, il 65enne, ex dipendente Ulss, deceduto a Cuba a seguito di un incidente stradale. Nel sinistro è morto anche il tassista che trasportava lui e la sua nuova compagna. Cappato lascia i figli Steven e Maicol.

