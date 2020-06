LA SITUAZIONE AD ADRIA

ROVIGO Cresce in città il dibattito sulla scuola e sul rischio di classi-pollaio in previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il problema riguarderebbe in particolare le scuole primarie, tanto che c'è chi confida, come la comunità di Baricetta, sulla situazione che si è venuta a creare per garantire un futuro al plesso elementare della frazione intitolato a Madre Teresa di Calcutta. C'è chi spera invece, come Bellombra, in una riapertura del suo ex plesso, chiuso da anni, operazione peraltro complicata.

«Quando riprenderanno le lezioni - fa presente il comitato La Matita di Teresa - , dovranno essere garantiti determinati margini di sicurezza. Ci dovranno essere numeri contenuti di alunni in ogni aula per garantire le distanze di sicurezza. Si dovrà prevedere il rientro a scuola il sabato, la sospensione del tempo pieno, rientri pomeridiani programmati e una riorganizzazione dei trasporti. Proprio in virtù del fatto che il plesso in questi mesi ha dimostrato sul campo la sua eccellenza, il comitato invita le istituzioni a ponderare il ruolo che potrà avere sul territorio la primaria delle frazione». «Aldilà della straordinaria funzione sociale che ha la scuola - spiega il comitato - gli eventi del Covid-19 ci mettono davanti ad altri fattori che non possono essere taciuti e che spingono verso il mantenimento della scuola. Dopo che si è fatto di tutto per imbottire di iscrizioni le primarie adriesi, quali sconvolgimenti didattici, sacrifici per le famiglie e per i bambini stessi, si vorrà far pagare pur di mantenere le attuali presenze nelle scuole adriesi, alcune di esse davvero al limite dal diventare classi-pollaio? È ancora coerente la politica del togliere gli alunni delle frazioni limitrofe a Baricetta per stiparli nelle classi di Adria che magari non riescono, in taluni plessi, a garantire la prevenzione richiesta? La nostra primaria, con la sua prossimità a Valliera, Ca' Emo e Fasana, con le sue strutture e spazi capienti, può garantire da subito l'accoglienza degli alunni, garantendo, non solo la didattica tradizionale senza rischi, ma anche minori costi per le famiglie e per l'Amministrazione comunale sul fronte del trasporto».

«Si dovrà potenziare il numero di docenti e personale Ata - commenta il sindaco Omar Barbierato - e sarà importante utilizzare tutti i plessi scolastici presenti sia nelle frazioni, sia nei Comuni di Papozze e Pettorazza Grimani, che fanno capo ai comprensivi di Adria 1 e Adria 2».

Per assicurare l'attività didattica e il rispetto del distanziamento sociale, sarà importante secondo il sindaco alleggerire il numero degli alunni per classe, distribuendoli nelle scuole delle periferie, potenziando il personale scolastico e riorganizzando il trasporto pubblico. «La tabella di marcia degli scuolabus - precisa Barbierato - dovrà essere rimodulata in base al trasporto di un numero inferiore di studenti, tenendo conto delle distanze chilometriche tra l'abitazione e le sedi scolastiche. Nell'attesa delle nuove disposizioni, mi auguro che gli enti preposti facciano la loro parte».

