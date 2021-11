Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAEntrano nel vivo, in città, le manifestazioni per la ricorrenza della grande alluvione del 1951. Adria si appresta a celebrare il 70° di quel tragico avvenimento con mostre, videoconferenze, convegni, concerti e un consiglio comunale. Il momento clou però sarà domenica al teatro comunale. Con l'inaugurazione sabato della mostra in sala Cordella realizzata dagli alunni delle scuole primarie, sono partite ufficialmente le celebrazioni...