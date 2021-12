ADRIA

Elettrocardiogrammi a distanza per la sicurezza dei nonni. Partito al Centro servizi anziani di Adria il progetto pilota fortemente voluto dall'azienda sanitaria Ulss 5 polesana, che sarà poi esteso all'intera provincia di Rovigo. La direzione dell'Ulss 5 comunica l'attivazione, da domani, del nuovo servizio di telecardiologia disponibile per gli ospiti residenti la casa di riposo adriese. Il progetto pilota, da estendere poi a tutte le strutture residenziali del territorio aziendale, è stato realizzato dal Distretto grazie all'importante collaborazione con l'Unità operativa di Cardiologia dello stesso ospedale. Nel dettaglio prevede la possibilità di eseguire e ottenere la refertazione cardiologica da remoto, quindi a distanza, degli elettrocardiogrammi di controllo (Ecg) eseguiti in loco agli ospiti.

Secondo questa modalità di erogazione di servizi per il cittadino, basata sulla telemedicina, il cardiologo, dal reparto dell'ospedale di Adria, è in grado di visionare e far pervenire direttamente ai colleghi medici della casa di riposo la refertazione scritta del tracciato Ecg. Una procedura digitale più semplice da eseguire e che, allo stesso tempo, diminuisce i tempi d'attesa per ottenere i risultati. Il nuovo servizio ottimizza il monitoraggio cardiologico in termini di tempi e risorse impiegate e riduce la necessità di trasporto degli anziani agli ambulatori ospedalieri. In questo modo si offre una prima valutazione sul posto, evitando lo spostamento in ospedale di anziani fragili, ospiti nelle strutture residenziali per anziani del nostro territorio, soprattutto in un periodo contrassegnato dallemergenza Coronavirus sempre in corso.

A.Gar.

