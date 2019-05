Adria e Trecenta, negli ospedali c'è aria di rivolta: «Tagli eccessivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SANITÀ DEL POLESINEROVIGO La definizione dettagliata dell'articolazione della sanità in Polesine, attraverso lo strumento delle cosiddette schede di dotazione ospedaliera, che trasforma in numeri i concetti generali espressi dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, porta con sé una coda di protesta nella nostra provincia. La proposta elaborata dalla Giunta regionale ha subito una prima modifica con un primo ritocco da parte dell'assessore Manuela Lanzarin, approdando poi in Commissione Sanità dove, però, sul fronte delle...