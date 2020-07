ADRIA

È muro contro muro tra il sindaco Omar Barbierato e la Lega sul nuovo svincolo di Borgo Passetto. In attesa che il primo cittadino fornisca risposte ai quesiti posti dai residenti sul progetto di allargamento del ponte e sulla terza corsia sulla Piovese, gli abitanti vogliono sapere se esistano questi progetti o meno dopo le smentite di Veneto strade, Barbierato si scaglia contro il capogruppo del Carroccio Paolo Baruffaldi. «Dice di aver presentato un'interrogazione nel 2018, ma chiedo a lui di produrmi gli atti sulla presunta insicurezza della viabilità della rampa costruita dal Comune, nonostante il nulla osta rilasciato dal Veneto strade. Mi fornisca gli estremi del Codice della strada in base ai quali l'opera non è sicura». Dopo aver ripercorso la cronistoria, il sindaco affonda il colpo: «La Lega conosceva da anni il problema del ponte. Ha deciso di fare nulla per risolverlo. Da quella interrogazione non ci risulta si sia più preoccupata della sistemazione del manufatto. Ha posto invece attenzione ai dettagli costruttivi, anche minimi, della rampa. Censuriamo il comportamento della Lega che fa propaganda sfruttando i disagi dei residenti, in una situazione in cui invece l' amministrazione, da subito, si é prodigata per risolvere responsabilmente i problemi». «Il sindaco - replica Baruffaldi - ha la memoria corta oppure deve iniziare a leggere, e comprendere bene, i documenti. Altrimenti finisce che fa figuracce, come quando ha ordinato ai cittadini di vestirsi di bianco la sera. Già nel 2018 chiedevo di mettere in sicurezza il ponte. Solo lui non l'ha capito. Non ha capito, tanto che ha realizzato uno svincolo pericoloso: non lo dico io, ma i residenti. Più va avanti e più fa figuracce. Continua a mentire ai cittadini. Attendo ancora la documentazione su quest'opera da oltre un mese». Ci sarebbero problemi legati agli espropri mai avallati dal consiglio comunale. A parte questo dettaglio non da poco, per Baruffaldi la soluzione è semplice: «Andate a casa, in modo tale che le cose siano analizzate da tutti prima di fare cose del genere. Basta scaricare sempre sugli altri: precedente amministrazione, Regione, consiglieri di minoranza. Adria grazie a voi è diventata lo zimbello della provincia».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

