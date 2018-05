CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAÈ iniziata ieri, con il deposito delle liste elettorali, la corsa per Palazzo Tassoni. Sei i candidati sindaci, 14 le liste in appoggio alla loro candidatura e ben 209 gli aspiranti consiglieri comunali. A meno di clamorose sorprese sarà, si presume sia una partita a tre tra Lamberto Cavallari, Emanuela Beltrame e Omar Barbierato.I CONCORRENTICavallari sarà alla guida della lista civica Cavallarisindaco 2.0, dedicata alla memoria del padre Valerio già sindaco di Adria. In appoggio il Pd, Bobosindaco, Ora Cambia e Adria lista civica...