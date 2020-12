ADRIA

CENTRO ANZIANI,

PROTOCOLLI VALIDI

(G.Fra.) Le positività al Covid 19 tra gli ospiti del Centro Servizi Anziani sono purtroppo in aumento ma il presidente Simone Mori non perde la fiducia: «Le persone sono state tutte messe in isolamento, come previsto dalle procedure sanitarie. Non si contano nuovi positivi tra gli operatori. Sgnifica che le procedure di isolamento e prevenzione stanno funzionando». La situazione è monitorata giornalmente. «Arriveranno anche nuovi rinforzi per i nostri operatori che in questo periodo hanno sempre dato il massimo senza fermarsi un attimo». Il presidente ringrazia per le numerose lettere di fiducia e di ringraziamento per i lavoratori.

VILLANOVA MARCHESANA

BABBI NATALE BONTEMPONI,

TOUR RIMANDATO

(M.Ten.) Le ultime norme anti contagio hanno fermato anche i Bontemponi e Simpatica compagnia. Ieri era prevista la distribuzione dei calendari 2021 ai residenti di Canalnovo e Villanova Marchesana, ma il tour è stato rimandato. La consegna si farà a gennaio, quando si potrà di nuovo scendere di nuovo in strada. Lo comunica Roberto Marangoni, front man e portavoce del gruppo folkloristico che per mezzo dei propri calendari raccoglie fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e tumorali e per portare a compimento iniziative benefiche, quali la Serata d'onore che si terrà a primavera. In questa nuova occasione, i Bontemponi di Bottrighe vestiranno il giubbotto della Fidas polesana, l'associazione dei donatori di sangue dei quali il gruppo folkloristico è testimonial ufficiale.

TAGLIO DI PO

INAUGURA OGGI

LA MOSTRA DEI PRESEPI

(G.Dia.) Per la seconda volta la Slitta di Babbo Natale proveniente dalla vicina Mezzogoro ha percorso il centro di Taglio di Po. Nella prima uscita, venerdì, sono state consegnate 130 ceste natalizie. Oggi sono in programma altri due appuntamenti natalizi. Il primo, dopo la messa delle 10,30 dove saranno benedetti i bambinelli del presepe, parroco e autorità cittadine si recheranno alla Casa della Dottrina (ex circolo Acli) per inaugurare la prima Mostra dei Presepi, realizzata da Marco e Denis Finotti in collaborazione con don Damiano Vianello. Alle 16,30 nella chiesa San Francesco d'Assisi ci sarà la Preghiera di Natale, realizzata dal Coro Parrocchiale, nel rispetto delle norme anticovid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA