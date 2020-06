ADRIA

CANTIERI VITTORIA

TEST PILOTA

(G.Fra.) Il Cantiere Navale Vittoria ha aderito, tra le prime aziende in Veneto, al progetto pilota regionale per la riapertura delle attività produttive. Vittoria ha sottoposto ieri tutti i suoi dipendenti ai test sierologici per la ricerca di anticorpi anti-Covid con l'obiettivo di continuare a garantire il proseguimento dell'attività lavorativa in sicurezza. Tutti i lavoratori sono risultati negativi. «Siamo orgogliosi - commenta Massimo Duò, referente del progetto per il Cantiere- di essere tra le aziende apripista nell'adozione di questo test e di fornire il nostro contributo alla creazione di un modello veneto per la gestione di questa emergenza». Dopo un'iniziale sospensione delle attività, il Cantiere ha riattrezzato gli spazi, predisposto procedure finalizzate ad una nuova organizzazione del lavoro ed ottenuto dal Prefetto la deroga alla chiusura in quanto azienda strategica.

ADRIA

SISTEMI SOPPRIME

IL TRENO DELLE 7.55

(G.Fra.) «Il virus colpisce anche il tabellone orario di Sistemi Territoriali. Dal 15 giugno, a seguito delle disposizioni in materia di prevenzione anti Covid, è stato soppresso il treno in partenza da Adria alle 7.55 e arriva a Venezia alle 9.39». Lo sottolinea la consigliera regionale Patrizia Bartelle. «Ora tra le partenze da Adria c'è un buco di 3 ore. O si prende il treno delle 6.55 o si aspetta quello delle 9.55». In questo modo, sostiene, si favorirebbero però gli assembramenti. «Questa è l'ennesima bastonata. Sistemi Territoriali, in ottica prevenzione, avrebbe dovuto aumentare le corse. Meno treni uguale a più persone in ognuna delle corse rimaste. Ho subito presentato una interrogazione per chiedere alla Regione di intervenire. La ripresa dalla crisi economica post Covid passa anche dalla possibilità di raggiungere il proprio posto di lavoro».

