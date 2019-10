CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA Buona la prima per l'iniziativa di sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile, della prevenzione e della resilienza. L'appuntamento, promosso da palazzo Tassoni, inserito nell'ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento Nazionale, di stanza in piazza Bocchi e in largo Mazzini, ha visto i cittadini incontrare le Forze di Polizia, I Vigili del Fuoco e quei gruppi di volontari che intervengono a vario titolo e per competenze, nelle situazioni di emergenza. Numerose le persone che hanno...