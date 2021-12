ADRIA

Amiche per la pelle anche e soprattutto a Natale.

Le amiche dello shopping e del benessere che condividono lo spazio della galleria adiacente piazza Garibaldi - titolari e collaboratrici - si sono messe all'opera per il Natale. A dimostrazione del legame speciale che le unisce, hanno pensato di arricchire il loro spazio condominiale in vista dell'arrivo delle festività. Per dare ancora più calore e colore ai clienti, e non solo, che frequentano la galleria, hanno addobbato l'entrata principale con ghirlande e addobbi natalizi che hanno preparato con le loro stesse mani. Le attività in questione sono No+Vello Adria (centro specializzato in epilazione progressiva con luce pulsata), Gallery natural hair (salone parrucchiera), La Suite (centro estetico), LorcaStyle (negozio di abbigliamento), Caffè Peperosa (bar) e Studio blu (agenzia di responsabilità e risarcimento). Invece di preoccuparsi solo delle proprie vetrine e vetrofanie hanno decorato l'intera galleria. Gli addobbi sono stati tutti da loro finanziati. Ciascuna attività ha contribuito con un pezzo: chi ha portato le palline e chi il vischio, chi la ghirlanda o i fiocchi, una composizione fatta con il cuore che rende la galleria ancora più bella e accogliente, segno di grande attenzione nei confronti dei clienti, ma anche della città e dei numerosi passanti, considerato che la galleria si affaccia nella piazza principale della città.

