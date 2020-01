ADRIA

Amareggiato, ma non ancora sconfitto, il Gruppo Genitori Scuole di Bottrighe, ha atteso che si calmassero le acque per esternare il suo pensiero dopo la bocciatura regionale alla riapertura della succursale della scuola media.

«Il dibattito politico non ci interessa - spiegano -. Non risolve alcunché».

La rabbia e la delusione per un decisione che ritengono ingiusta non è ancora stata metabolizzata: «È stata favorita una scuola situata in un Comune, Papozze, che ha meno abitanti della nostra frazione. Una delibera che mette ancora in luce quello che circa 10 anni fa è stato tolto a Bottrighe ovvero la possibilità per i nostri ragazzi di frequentare le medie nel proprio paese».

Dopo aver ribadito che il loro Comune di appartenenza è Adria, e non Papozze, il Gruppo puntualizza: «Il servizio scuolabus è a pagamento e non gratuito. In questi anni inoltre la media di Papozze ha continuato ad avere iscritti grazie all'affluenza dei ragazzi di Bottrighe. Iscritti che però sono in calo progressivo. Lo scorso anno i ragazzi erano solo due».

«GRAZIE ALL'AMINISTRAZIONE»

Secondo loro la Regione ha eluso alcuni dati: «Chi dice che quest'anno e negli anni futuri noi iscriveremo i nostri ragazzi a Papozze? Con il Comune di Adria si potrebbe trovare una soluzione logistica per Bottrighe. Ci rammarica che la scuola in ogni ordine e grado ci sia sempre stata a Bottrighe come a Papozze. L'una non ha mai interferito con l'altra. Poi ne è stata soppressa una a favore dell'altra. Quest'anno dopo vari incontri con Comune e vertici scolastici si era riaperto uno spiraglio. Si poteva provare a riaprirla, visti i pareri positivi delle parti in causa. Per questo noi ringraziamo l'amministrazione Barbierato per il sostegno, l'esposizione mediatica ed economica, anche se purtroppo ha avuto un epilogo negativo».

I genitori, che attendono un incontro in Regione per un confronto, ribadiscono un aspetto: «Non ci fermeremo. Non siamo nati solo per la riapertura delle medie. Era un primo passo. Non molliamo perché per la primaria c'è ancora molto da fare e grazie all'aiuto dei volontari e delle aziende che ci sosterranno la difenderemo assieme alla materna, serbatoio iniziale dei nostri bambini. Il nostro presupposto è migliorare la scuola nel limite delle nostre possibilità. Perché è di tutti ed è un bene comune».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA