ADRIA

Al via oggi La Befana vien di notte, la cinque giorni dedicata alla Befana.

Oltre a Bancadria Colli Euganei, sponsor principale dell'iniziativa, supporteranno la Befana, interpretata da Monica Stefani con il suo staff, la Consulta del Volontariato sociale, Adria Shopping, Adria.com, Croce Verde Adria, Istituto Cipriani, le Penne Nere Adriesi, Blue Fox ed Agesci Adria Uno ed Adria Due.

La Befana, edizione 2020, godrà anche del supporto di Fidas Polesana, Adria Nostra, Hatria Giallorossa e Pianeta Handicap.

Si inizierà in biblioteca dei ragazzi con Aspettando la Befana ed in particolare con un Un click per.la Befana. Gli amanti della fotografia o chi vuole migliorare la qualità dei propri scatti, potrà partecipare a un laboratorio di composizione e tecnica fotografica a cura di Ermes Bolzon. L'iniziativa è riservata dalle 16 alle 17 ai bambini dagli otto ai dieci anni e dalle 17 alle 18 ai ragazzi dagli undici ai quattordici anni. È necessaria la prenotazione telefonando al numero 349 4653589. Si potrà anche partecipare ad un concorso fotografico a tema. Due le categorie in gara: dagli 8 ai 14 anni e dai 15 anni in su. La partecipazione è gratuita. Le foto, che dovranno essere scattate nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2020, dovranno essere inviate via mail, al massimo tre ed in formato jpg, a labefanadiadria@gmail.com, entro l'11 gennaio. Tutte gli scatti selezionati da una giuria verranno stampate a cura dell'organizzazione ed esposte in mostra nel gennaio 2021. I vincitori saranno proclamati il prossimo anno. Sono previsti premi a sorpresa, a tema befanesco, per i primi tre di ogni categoria.

IN BIBLIOTECA

Domani, invece, sempre per Aspettando la Befana, la biblioteca dei ragazzi ospiterà Un giorno la Befana, laboratori narrativi a cura della libreria Riccarello e Rita Franzoso. L'appuntamento è fissato per le 16 per bambini dai tre ai sei anni e per le 17 per bambini dai sette ai dieci. E' necessaria la prenotazione al numero 0426 40918. Partecipando ai laboratori si potrà ottenere un invito magico e originale a Un tè con la Befana. In galleria Braghin, infine, si potrà ammirare La befana vien di notte, una mostra fotografica dei più belli scatti delle passate edizioni della manifestazione dedicata alla simpatica vecchinaG.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA