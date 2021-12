ADRIA

Ai nastri di partenza, dopo un iter tortuoso, tra revoche in autotutela e ben tre procedure negoziate, la caratterizzazione dei rifiuti Coimpo. La ditta Micro-B con sede ad Asola (Mn) si è aggiudicata l'appalto della caratterizzazione dei residui e del monitoraggio all'interno dell'ex sito di trattamento di fanghi di località America di Ca' Emo. L'azienda mantovana ha presentato una offerta complessiva di 76.670,34 euro, cifra a cui dovrà essere aggiunta l'Iva nella misura del 10%, con un ribasso percentuale del 51,03% dell'importo a base d'asta. L'importo delle prestazioni da appaltare era pari a 147.868,86 euro, di cui 8.346 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il costo per la manodopera era di quasi ottomila euro, con una percentuale media del 5,7%.

ANALISI SUPPLEMENTARI

Prima di affidare l'incarico però palazzo Tassoni, alla luce dell'offerta, ha voluto vederci più chiaro. Alla società lombarda è stato infatti richiesto di presentare una scheda di analisi dei prezzi per ciascuna voce del computo, in base ai documenti di gara. Giustificazioni che sono pervenute, successivamente analizzate e valutate in collaborazione con Arpav. Queste spiegazioni, secondo i documenti di palazzo Tassoni, avrebbero però richiamato l'impiego di tecniche analitiche a media definizione, non in linea con quelle ad alta risoluzione', previste dal progetto e dal bando. Agli inizi di dicembre pertanto il Comune di Adria ha chiesto alla ditta di confermare il prezzo offerto per un test analitico ad alta risoluzione' come specificato nel progetto approvato, fissando al 12 dicembre il termine ultimo per il riscontro.

Nei tempi, la Micro-B ha confermato con un'integrazione la stima dei prezzi con l'impegno ad analizzare parte dei parametri con metodica ad alta risoluzione. Ma il Comune, ad integrazione, ha chiesto alla ditta un formale impegno per l'estensione della medesima metodologia anche ai parametri di ricerca dei policlorobifenili diossina simili, secondo gli indirizzi Arpav. Impegno che la ditta si è assunto.

LE FASI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è parte integrante del progetto di messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione dei rifiuti da 584mila euro. A questo impegno complessivo palazzo Tassoni farà fronte con un contributo regionale di 467mila euro e con circa 117mila propri. Tre le fasi del progetto. Un primo lotto, già assegnato, riguarda lavori di ingegneria civile su manufatti, vasche e silos presenti nell'impianto, per la messa in sicurezza dei rifiuti e l'isolamento della dispersione dei fanghi. Una seconda fase, quella al centro dell'appalto, riguarda la caratterizzazione dei fanghi in loco per una loro corretta classificazione. Il terzo passo infine è relativo alla caratterizzazione del sito circostante l'impianto, agendo sui piezometri già presenti, in altri punti di monitoraggio e sui terreni circostanti.

L'azione di messa in sicurezza del sito, intrapresa dal Comune, fa seguito all'inesigibilità delle polizze fideiussorie stipulate a copertura dei rischi ambientali e alla mancanza di un piano per la messa in sicurezza dell'impianto. Una volta terminata la messa in sicurezza delle vasche e dei silos ed eseguite le analisi sui campioni di fango presenti, si conoscerà quali sostanze sono contenute nelle vasche e si potrà quindi procedere con la bonifica.

Guido Fraccon

