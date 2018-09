CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA Adria Shopping chiama e la città risponde. Oltre 200 presenze sabato sera,e colpo d'occhio davvero eccezionale sotto il cielo stellato di piazza Cavour, per la cena sotto le stelle, il White party di fine estate, promosso dall'associazione dei commercianti del centro storico. Se i vertici di Adria Shopping si attendevano risposte dalla città questa risposta alla fine c'è stata ed è andata a premiare quello che il sodalizio sta facendo ed ha fatto per la promozione del territorio. Non c'è stata però la risposta dell'amministrazione...