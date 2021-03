ADRIA

Adria, lentamente ma inesorabilmente, perde un altro pezzo della sua storia recente. Patrizia Maccagno, la donna del ponte, l'edicolante di ponte Castello, eterna ragazza dal sorriso contagioso, ha alzato e poi abbassato ieri, per l'ultima volta, le serrande della sua edicola, una delle prime aperte in città, forse la più vecchia esistente, l'unica presente in pieno centro.

Dai prossimi giorni, il tempo strettamente necessario di provvedere all'inventario e liberare la struttura, potrà godersi la meritata pensione. Con la decisione di Maccagno di ritirarsi dalla vita lavorativa, si chiude una storia lunga un oltre un secolo. L'edicola di ponte Castello, vera e propria sentinella del territorio, avamposto da dove, di primo mattino, i clienti potevano ammirare le più belle albe delle città, ciclicamente postate da donna Patrizia, Patty per gli amici, mentre leggevano le locandine, o tramonti da sogno, è stata da sempre anche luogo di ritrovo di intere generazioni, data la posizione proprio ai piedi del ponte.

PATTY VA IN PENSIONE

La struttura, presente nelle foto sbiadite e in bianco e nero dei primi del Novecento, è inoltre riuscita a superare indenne due guerre mondiali e due pandemie: la spagnola prima e il Covid ora. Maccagno aveva salutato già i suoi clienti qualche giorno fa sul suo profilo Facebook. «Ho scelto - ha scritto - di amare il mio lavoro, di affrontare ogni sacrificio col sorriso, ma arriva il momento in cui la scelta deve essere quella di fermarsi e godersi la meritata pensione. Nel segno dell'amore maturato in 11 anni di attività vorrei approfittare per ringraziare tutti: fornitori, autisti, ma soprattutto i clienti, che in tutti questi anni vedo ormai come amici». Qualcuno rileverà l'edicola? «Al momento no. Ci sono stati contatti ma nessuno si è concretizzato. Eppure la mia richiesta era irrisoria perché ero contenta che qualcuno continuasse questa attività».

G.Fra.

