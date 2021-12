ADRIA

Adria e Urbania fanno squadra. Conto alla rovescia in città per il gemellaggio tra la Befana di Adria, la più gettonata a livello regionale, e quella di Urbania, nelle Marche. Una delegazione degli organizzatori della manifestazione di Urbania, Befane in testa, sarà ospite in città per la firma di un gemellaggio di amicizia e collaborazione. Il ridotto del teatro comunale farà da palcoscenico domenica, alle 11, alla sottoscrizione dell'impegno preso l'anno scorso tra l'associazione locale La frulla e la Pro Loco di Urbania. «La promessa espressa lo scorso anno - spiega Monica Stefani, la Befana made in Adria - era stata quella di mettere in relazione e far incontrare queste due realtà che da anni si impegnano in occasione della festa della vecchietta».

FESTA DECENNALE

Ad Adria la manifestazione La Befana vien di notte festeggia quest'anno il decennale. A Urbania invece, che a ragione si fregia del titolo di Festa nazionale della Befana, l'iniziativa compie invece 25 anni. «Sarà - prosegue Stefani - una occasione di incontro e di scambio. Si tratterà di un primo contatto che potrà certamente preludere a una collaborazione proficua, non solo relativa all'ambito delle reciproche manifestazioni dedicate alla Befana, ma allacciando anche un rapporto che possa rivelarsi produttivo per la conoscenza e la promozione delle peculiarità delle due comunità. Risulta perciò significativa in questa cordata la presenza della Pro Loco Adria per le possibilità di scambio che questa opportunità può rappresentare».

Il programma prevede alle 10.30 l'accoglienza della delegazione urbaniese in piazza Cieco Groto in perfetto stile befanesco. I presenti poi raggiungeranno il ridotto del teatro. Dopo i saluti istituzionali dei due sindaci, la Befana di Adria e la Befana di Urbania firmeranno il patto di gemellaggio che sarà sottolineato da un reciproco scambio di doni. Spazio quindi alle rispettive Pro Loco che avranno l'opportunità di far conoscere i rispettivi territori e le loro particolarità. Il gemellaggio sarà inoltre suggellato anche a tavola durante una conviviale in un noto agriturismo locale. Nel pomeriggio gli ospiti visiteranno Adria accompagnati dai volontari della Pro Loco.

VISITA RECIPROCA

«L'impegno già preso da parte di Adria - conclude Stefani - è di ricambiare la visita agli amici di Urbania il prossimo anno nello stesso periodo». Grande la soddisfazione dell'associazione La frulla, il gruppo che sostiene le attività della Befana. «È straordinario il fatto - si sottolinea in una nota - che tra le tante manifestazioni nazionali che si ispirano alla Befana, quella di Adria sia stata individuata da Urbania come partner per un gemellaggio. Da subito l'assessore Andrea Micheletti si è dimostrato sensibile all'iniziativa. La sua presenza costante agli incontri organizzativi ha garantito l'impegno dell'amministrazione comunale per il buon esito dell'iniziativa. Un particolare ringraziamento va rivolto a Bancadria Colli Euganei che attenta alla valenza dell'iniziativa ha deciso di sostenerla convintamente».

Guido Fraccon

