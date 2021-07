Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAAdria d'estate scopre le sue carte. Con l'anteprima in programma stasera alle 20.30 alla Stella d'Italia con Risi & Bisi in fondo al viale, si alza il sipario sulla kermesse più importante del Polesine. Protagonisti della serata lo chef Stefano Callegaro ed Eleonora Rossi. Quest'ultima presenterà il suo ultimo brano. Per informazioni e le ultime adesioni si possono contattare i numeri 338 1002749, 347 9408615 o 349 5785281....