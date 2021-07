Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAAddio commosso al prete degli ultimi. Lacrime, commozione e tanta riconoscenza ieri in cattedrale durante le esequie di don Giuseppe Mazzocco, il 59enne sacerdote morto in missione di San Pietro Claver, nella diocesi di Beira, in Mozambico. Padre Zé, come era conosciuto in Africa, è venuto a mancare il 23 giugno a causa di un ictus che l'ha colto mentre stava pranzando. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio i suoi ex parrocchiani...