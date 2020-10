ADRIA

Accessi blindati al Centro servizi anziani. «La situazione epidemiologica territoriale - spiega il presidente Simone Mori - sta velocemente peggiorando e la sanità veneta si sta attrezzando per livelli crescenti d'intervento, livelli che comporteranno difficoltà a reperire ulteriori infermieri per la nostra struttura. Con ordinanza regionale del 17 ottobre, la Regione ha disposto che l'accesso dei visitatori alle nostre strutture sia consentito nel rispetto delle disposizioni della direzione e previo screening periodico, mediante tampone rapido».

Va precisato che il tampone rapido si aggiunge alle misure di sicurezza già attuate come le visite programmate, la mascherina e il distanziamento, come ulteriore misura di prevenzione del rischio di contagio. «Poiché la nostra prima responsabilità è verso i vostri cari - puntualizza il presidente - a oggi non è possibile impiegare il personale infermieristico per attività non strettamente legate all'assistenza all'anziano. Perciò, tutti i centri servizi polesani, pubblici e privati, quindi anche il Csa di Adria, hanno concordato di sospendere le visite in struttura. Resteranno possibili le visite per le situazioni di urgenza, previste dai nostri protocolli, previo tampone rapido. Ci rendiamo conto del disagio che questa decisione comporta per tutti. Metteremo a disposizione tutte le nostre risorse per aumentare le relazioni a distanza con i vostri cari».

Nel frattempo è in fase di stesura il nuovo regolamento per la costituzione del comitato familiari. L'organismo rappresentativo degli ospiti e loro familiari, una volta eletto, collaborerà con i vertici del Csa. «Il documento, una volta approvato con ratifica dal consiglio di amministrazione, diventerà operativo - precisa Mori - e si potrà procedere alla raccolta delle candidature e successiva elezione dei 7 componenti del comitato che rimarranno in carica per i prossimi 3 anni. Sette come i sette nuclei dove attualmente risiedono i circa 180 nostri ospiti».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA