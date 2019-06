Adotta uno scolaro cerca docenti che possano offrire il loro aiuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Cerca nuovi volontari, e risorse per implementare le attività a supporto degli istituti scolastici, il progetto Adotta uno scolaro, che dal 2005 contribuisce in Polesine all'integrazione degli alunni in difficoltà con l'italiano. Adotta uno scolaro è uno strumento per rispondere, grazie a insegnanti in pensione, alle necessità di aiuto e accompagnamento che all'interno della comunità scolastica si manifestano nella scuola dell'infanzia, primaria e media nell'apprendimento della lingua. Nell'ultimo anno, secondo i...