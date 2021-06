Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROVIGO Un tricolore speciale per i ragazzi della comunità alloggio Il Diamante. Grazie alla collaborazione tra i volontari dell'associazione e il bar La Nuova Coltra, in località San Sisto, gli ospiti della struttura hanno realizzato addobbi a tinte rossoblù per celebrare il tredicesimo scudetto della Rugby Rovigo.Tutto nasce da un'idea della titolare del bar, Beatrice Bertozzi. «Abbiamo visto la finale vinta contro Padova e...