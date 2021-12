CULTURA

ROVIGO A Rovigo ha dato tanto, senza clamore, cercando di renderla orgogliosa della propria storia. La città e l'intero Polesine piangono la scomparsa di una delle figure di spicco del panorama culturale, Leobaldo Traniello, spentosi dopo una lunga malattia ad 85 anni nella notte fra venerdì e sabato. Nato a Pincara si era trasferito a Rovigo nel dopoguerra. È stato professore di disegno e storia dell'arte alle Magistrali Roccati, trasmettendo ad intere generazioni la propria passione. Insieme a Mario Cavriani, collega e amico, nel 1978 ha fondato l'associazione culturale Minelliana, della quale è stato primo presidente. È stato membro accademico dell'Accademia dei Concordi, del Conservatorio Venezze, della Commissione comunale per la Topomastica e del consiglio di amministrazione della Fondazione Cariparo, oltre che presidente diocesano dell'Azione Cattolica. Fra i suoi tanti saggi figuarano, L'origine di Rovigo. Contributo alla storia urbanistica della città, Rovigo. Ritratto di una città, Il Teatro Sociale, La Rotonda di Rovigo.

IL PREMIO

Il professor Traniello nel 2010 è stato insignito del Premio San Francesco per aver «contribuito con scritti e conferenze a una maggiore conoscenza di Rovigo e del Polesine, al punto che alcuni volumi della sua nutrita bibliografia rimangono a tutt'oggi insostituibili. Ma, a completare la figura dello studioso, c'è la sua lunga e attenta attività didattica, accompagnata da un'esemplare integrità morale che trova riscontro in una fede cristiana sincera, fatta di amore e modestia. Gino Furini, socio fondatore del Centro infanzia San Pio X, offre un ricordo venato di stima ed affetto: «Nino Traniello, negli anni 50 conobbe don Carlo Ferrari, insegnante alle superiori con l'incarico dell'allora vescovo Guido Maria Mazzocco di costituire, a ridosso della ferrovia, una nuova parrocchia da intitolare a Papa Pio X, elevato di recente agli onori degli altari. Fu così che il professorino Leobaldo, affiancò don Carlo Ferrari. Nacquero diverse iniziative associative, tra queste l'Azione Cattolica, con l'importante spina dorsale di Traniello e altri giovani, come Carlo Zambello, Angelo Borile, Mariuccia Baratella, Lino Callegari e altri. La palestra adiacente all'attuale chiesa di San Pio X, ancora esistente, fu la prima chiesa di San Pio X voluta da don Carlo, Nino Traniello ed altri, costruita subito dopo l'alluvione dall'impresa Eugenio Zuolo, uno dei fondatori del quartiere. In quell'occasione Traniello realizzò un quadro di San Pio X, ancora esposto nella parrocchiale».

ITALIA NOSTRA

Anche la sezione di Italia Nostra di Rovigo, della quale nel 1971 è stato uno dei fondatori, sottolinea la grave perdita: «Piangiamo la sua morte sottolinea il presidente Fabio Bellettato - con molta riconoscenza per tutto quello che ha fatto. E non solo per Italia Nostra, ma per l'esempio di grande umanità e coerenza che ha dato in tutte le istituzioni in cui è stato. Come insegnante, ha fatto in modo che ogni suo allievo potesse credere ogni giorno nella bellezza del mondo e delle sue creature. Storico e studioso dell'arte, ha valorizzato i monumenti, la pittura, l'arte, le architetture di Rovigo e della sua provincia. È sempre stato punto di riferimento per le problematiche storiche-artistiche soprattutto per le associazioni di salvaguardia e tutela, avendo sempre anche un grande senso della etica pubblica: per ricordarlo Italia Nostra di Rovigo intende istituire un Premio in memoria rivolto ai giovani studenti e laureandi in storia dell'arte che si distingueranno per studi rivolti alle bellezze di Rovigo e della sua provincia».

LA FAMIGLIA

Oltre all'amata moglie Paola, con la quale ha celebrato 56 anni di matrimonio, lascia le quattro adorate figlie Francesca Elisabetta, Raffaella e Chiara. Una famiglia unita, nella quale riversava enorme attenzione. E proprio la figlia Elisabetta, storica, consigliera comunale e presidente della IV Commissione consiliare, offre alcuni ricordi del padre: «Metteva passione in tutte le sue attività e c'era sempre un tratto che le riconduceva alla dimensione locale. Amava parlare delle opere d'arte, per un periodo ha tenuto cicli di lezioni per imparare a leggere le opere d'arte, a decodificarle, e io e le mie sorelle lo seguivamo come addette alle diapositive. Il ruolo di presidente dell'Azione cattolica, lo ha ricoperto con grande intensità sul piano personale, spirituale e intellettuale e tutto questo l'ha trasmesso anche a noi figlie». Il funerale si terrà domani alle 10.30 nella sua chiesa di San Pio X.

Francesco Campi

