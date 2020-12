IL LUTTO

ROVIGO Tra i banchi di scuola ha cresciuto intere generazioni. Giovedì è scomparsa la maestra Ornella Bellinello, di 91 anni. Aveva trascorso gli ultimi anni alla Casa Albergo di Lendinara. Nubile, aveva dedicato la vita all'insegnamento: molto conosciuta sia a Lusia che a Rovigo, ai funerali celebrati ieri mattina in Duomo hanno partecipato anche ex allievi, conoscenti e amici. Con grande commozione, la maestra viene ricordata dagli alunni di Lusia, soprattutto la generazione dal 1965 al 1970. La maestra Ornella ha fatto conoscere ai ragazzini l'amore per il teatro. La docente aveva insegnato successivamente a Rovigo, dove risiedeva, fino al traguardo della pensione. Paola Seno e Miryam Ruin avevano fatto visita all'insegnante alcuni anni fa, ieri ai funerali hanno partecipato anche gli ex alunni Michele Maggiolo e Cristina Bertazzo.

IL RICORDO

Il commosso ricordo dell'allieva Paola Seno: «Ci ha lasciato, in silenzio, in punta di piedi. Sembra ieri quando arrivava in classe, tutti scattavamo in piedi, il coro di voci bambine buongiorno signorina maestra, il farci il segno della croce, la preghiera e poi tutti seduti, in silenzio, quel silenzio mai imposto gridando, ma con dolce fermezza. E quel pizzico di vanità, alla fine di ogni giornata, quando prendeva lo specchietto dalla borsa, una pettinata veloce ai bei capelli rossicci a caschetto, un filo di rossetto, una sistemata al bel foulard e via! pronti ad aspettare il suono della campanella!! Se ne va - in quel prezioso baule dei ricordi - un pezzo di vita, quella manciata di anni infantili che ha il potere di rimanere per sempre, quel per sempre reso possibile dall'eternità che regala il passaggio, il viaggio ultimo. Non dimenticheremo le recite scolastiche, le poesie imparate a memoria che ancora ricordiamo, i giochi maschi contro femmine senza problemi di genere, le risate, le feste di Natale, le gite, le caramelle per la voce. Non dimenticheremo la tua attenzione verso i ragazzi con qualche disabilità. Grazie per gli insegnamenti preziosissimi, per averci fatto conoscere l'autorevolezza e non l'autorità, l'impegno, la dedizione, l'importanza dello studio, personalmente grazie per aver intuito la mia propensione alla musica. Il ricordo la terrà sempre nei nostri cuori, un abbraccio dalla classe A».

