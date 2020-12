Lendinara perde un pezzo della sua storia musicale. Si è spento a 92 anni Dino Mora, e con lui se ne va una delle voci più belle e amate della comunità lendinarese. C'è grande cordoglio in città per la scomparsa di Dino, che tutti conoscevano col soprannome di Guido e che ha concluso una vita dedicata al lavoro e alla famiglia che ha costruito con l'amata Teresa, di cui era rimasto vedovo. Oltre alla grande simpatia, affabilità e disponibilità nei confronti di tutti, sono state anche le sue doti vocali a farlo tanto apprezzare. Con la sua voce da tenore è stato cantante solista e corista al Teatro Sociale di Rovigo sotto la guida del Maestro Amelio Rigolin, poi ha sempre coltivato la passione per il canto nella corale parrocchiale di Santa Sofia, facendo risuonare la sua voce nel duomo cittadino fino all'ultimo periodo della sua vita. Intonando la celebre Ave Maria di Schubert ha reso solenni e indimenticabili tantissime cerimonie di nozze. Come volontario per la parrocchia, inoltre si era impegnato dando aiuto nella sistemazione di Villa Luisa, una residenza montana per i soggiorni di villeggiatura di proprietà parrocchiale. La comunità di Lendinara gli porgerà l'ultimo saluto unendosi nel lutto ai figli Fabrizio e Maria Teresa, ai nipoti e al fratello Germano nei funerali che saranno celebrati mercoledì 23 dicembre, alle 10,30, nella chiesa di San Biagio.

I.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA