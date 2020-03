ARIANO

Lutto a Rivà di Ariano per la morte di Danilo Brini, 83 anni, maestro elementare, uomo colto, impegnato nella scuola e nel sociale, ex consigliere comunale eletto con le amministrative del 1990 e un notevole numero di preferenze. Nilo Brini si è spento all'improvviso lasciando nel dolore la sua bella famiglia: la moglie Iole, i figli Matteo con Elisabetta e Daniela con Vito e quattro nipoti: Anna, Agata, Chiara e Antonio. Con loro, piangono gli ex numerosissimi alunni cui ha insegnato contribuendo a farli diventare cittadini responsabili e operosi.

IL CURRICULUM

Brini aveva frequentato le elementari a Rivà e le medie al collegio dei salesiani San Carlo di Ferrara approdando poi all'istituto Badini dove, dopo quattro anni, conseguì l'abilitazione magistrale. La sua carriera nella scuola, fatta sempre con grande onestà intellettuale, dopo alcuni lavori stagionali, iniziò per caso nel 1955, con la scuola sussidiata, in località Torre e Magazzini di Rivà; seguirono 35 anni da maestro elementare insegnando alle scuole popolari a Grillara e Piano, le supplenze nei plessi di Torre, Ariano, Bacucco, Crociara, Rivà, Grillara e Santa Maria in Punta e finalmente in ruolo, dal 1964 al 1967, a Milano. Infine, il rientro a casa, prima a Massenzatica (Ferrara) e poi a Piano e Rivà per 12 anni, fino al 31 agosto 1991. Nel Delta ha poi incontrato sua moglie Iole. L'incontro, lei giovanissima, nel Barin di Rivà dotato dell'unico televisore dove uno vicino all'altra, assistevano al Lascia e raddoppia condotto da Mike Bongiorno.

Un gelato in compagnia e le frequentazioni sono aumentate. Il matrimonio, il 18 novembre 1961, fu celebrato nel garage della canonica della parrocchia di Rivà che l'allora parroco, don Guido Cuoghi, aveva trasformato in cappella, poichè la chiesa era stata danneggiata dall'alluvione del 1960.

I LIBRI DEL NONNO

Gli ultimi vent'anni di esistenza sono serviti al maestro Nilo, anche per lasciare in eredità una preziosa collana composta da cinque libri: il primo, uscito nel mese di ottobre 2001, è stato Nonno Nilo insieme con dedica A Iole con gratitudine per i primi 40 anni insieme; il secondo, nel mese di aprile 2002 Le favole di nonno Nilo con la dedica Anna, queste favole le ho scritte per Te; il terzo, nel mese di febbraio 2005 Stèle - schegge di memoria con dedica Ai miei cari; il quarto, nel mese di aprile 2011 Giro, giro tondo...è questo il nostro mondo; il quinto, nel mese di marzo 2019 Rivaresi brava gente, dedicato alle persone che con il loro esempio indicano i valori fondanti dell'esistenza.

Giannino Dian

