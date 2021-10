Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Sempre al servizio degli altri, prima come medico, poi nel volontariato e nell'associazionismo: la scomparsa di Giuseppe Greco, 73 anni, è una grave perdita per la città. L'associazione di cui era presidente, Abilo, dall'inizio del 2021 ha preso in gestione le comunità per persone con disabilità di via Bramante a Rovigo. A ricordare la figura e la generosità di Greco è, insieme ad Abilo, l'associazione Zico, che nel suo ruolo...