VOLONTARIATO

ROVIGO Il mondo dell'associazionismo polesano per la difesa dei diritti dei disabili è in lutto per la morte di uno dei suoi più importanti esponenti. Tullio Areggi, 63 anni, presidente di Una città senza barriere, da anni in prima linea per la difesa dei diritti delle persone di ogni età portatatici di handicap, si è spento ieri dopo che una grave malattia lo aveva colpito da qualche tempo. Sposato e padre di due figli, abitava a Pontecchio Polesine, ma era conosciutissimo in tutta la provincia per il suo grande impegno nei confronti della disabilità.

FAMIGLIA IMPEGNATA

Era, inoltre, fratello di Roberto Areggi, storico esponente della Lega, ex amministratore di As2. Anche la sorella Catia riveste ruoli pubblici ed è tra le principali animatrici del Comitato di gestione della Biblioteca di Pontecchio. Tullio, negli anni 90, con la sua associazione Città senza barriere, ai tempi in cui Paolo Avezzù, poi diventato suo grande amico, rivestiva il ruolo di assessore ai Servizi Sociali, aveva fondato e gestito il Centro informa handicap di Rovigo.

A FIANCO DEI DISABILI

Per un periodo è stato anche a capo del medesimo centro dedicato alla disabilità di Taglio di Po. Aveva, inoltre, sempre negli anni 90, rivestito un importante ruolo amministrativo nel Sociale. Dalla fine del 1993 all'inizio 1994, Areggi era stato infatti anche assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rovigo. Successivamente, durante l'Amministrazione di Avezzù, aveva lanciato il progetto Dopo di noi diretto alla realizzazione di strutture e servizi adatti alle persone con disabilità: aveva inoltre promosso la realizzazione di ben due case di accoglienza per disabili adulti, il Centro Diamante e il Rubino, accanto a Casa Serena.

AFFETTO DA POLIO

Colpito da poliomielite in giovanissima età, il 63enne, ha avuto tutta la vita segnata dalla disabilità e da tanti anni era costretto a spostarsi in carrozzina. Una condizione che lo aveva spinto da sempre a farsi interprete e portavoce del disagio che la disabilità causa a chi ne è portatore proprio nell'essere autonomi nella vita sociale e di spostamento. Per questo aveva dedicato tutto il suo impegno all'abbattimento delle barriere architettoniche in città, cercando di renderla accessibile alle persone con difficoltà motorie. Areggi, lascia la moglie Maria Grazia Meggiorin, i figli Giulia e Alessandro e le sorelle Catia e Daniela.

«Ero suo amico da circa 40 anni e lascia in me, come in tutti i suoi amici, un grande vuoto e dolore», le parole con cui l'ex presidente del Consiglio Comunale Paolo Avezzù ieri ha ricordato lo storico esponente del volontariato rodigino.

