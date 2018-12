Addio ad Antonio Avezzù, padre della Dc polesana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOROVIGO Una vita fatta di amore per la politica, di amore per la moglie, conosciuta al liceo e tenuta per mano fino all'ultimo giorno, di amore per i quattro figli e i sette nipoti, di amore per la cultura e l'arte, ma anche e soprattutto di amore per la sua Rovigheto, come la chiamava, e per tutto il Polesine.Si è spento a 96 anni l'avvocato Antonio Avezzù, colonna della Dc, che ha fatto crescere in Polesine e rappresentato a livello nazionale a fianco di persone come Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Oscar Luigi Scalfaro, al...