CRESPINO

In pochi mesi la malattia non gli ha lasciato scampo e il suo corpo non ha più retto. È scomparso giovedì il 74enne Sandro Zamboni, molto conosciuto a Crespino e anche a Rovigo per i suoi trascorsi calcistici. L'uomo aveva lavorato al Salumificio Miari a Polesella, prima di raggiungere il traguardo della meritata pensione. La sua scomparsa lascia un vuoto per la madre Carla, la moglie Nadia e i figli Mirco e Michele. I funerali si terranno stamattina alle 11 nella chiesa di Crespino, dopo le esequie si proseguirà per l'ultimo viaggio al cimitero locale.

CALCIO IN LUTTO

La notizia della scomparsa di Zamboni ha toccato anche il mondo del calcio. L'uomo era stato un apprezzato centrocampista, cresciuto nelle giovanili del paese si era poi trasferito al Rovigo disputando diversi campionati in biancazzurro negli anni 60. Allo stadio rodigino, oltre ai brillanti risultati sul campo, aveva stretto amicizia con i compagni di squadra. Il commosso ricordo di Stanislao Bulgarelli: «Abbiamo giocato assieme dal 1963 al 1966, nel campionato di Promozione. Zamboni era fortissimo; quando partiva sulla fascia, gli avversari non lo prendevano più, correva i 100 metri in 11 secondi, segnava e faceva assist. Un bravissimo ragazzo, stare con lui era sempre una valida occasione per scherzare».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA