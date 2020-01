Addio a Schiesaro, il maestro dei segretari comunali

EX SEGRETARIO COMUNALE

ROVIGO Una figura istituzionale, che ha tenuto le redini di tanti Comuni polesani, fra i quali anche il capoluogo, nel non facile periodo fra il 1987 e il 1995. La sera del 2 gennaio, provato da una lunga malattia, si è spento alla Casa di cura Città di Rovigo Gianfranco Schiesaro, all'età di 80 anni. Figura tecnica di riferimento, chi lo ha conosciuto lo ricorda utilizzando aggettivi come affidabile, bravo, competente, serio. Una persona vecchio stampo, che fra la legge e la politica aveva scelto di seguire sempre la prima, tanto da decidere di andare in pensione in tutta fretta, mentre era segretario generale della Provincia, proprio dopo la riforma Bassanini, che ha accentuato il legame fiduciario fra segretario generale e Amministrazione.

IL RICORDO

«Mio padre aveva una grande rettitudine, ma anche una certa rigidità: è per questo che fra me e lui in passato ci sono stati anche momenti di conflittualità, come spesso avviene nelle dinamiche generazionali familiari», ricorda il figlio Paolo, che è poliziotto in servizio alla Questura di Rovigo, tornato in Polesine dopo essere stato a lungo a Bologna, proprio per stare vicino al padre. La figura che, con affetto, delinea del padre è quella di un uomo delle istituzioni: «Era nato a Fiesso Umbertiano, ma la sua famiglia viveva a Frassinelle. Ha studiato a Rovigo, poi si è laureato in Giurisprudenza all'Università a Ferrara. Il suo primo incarico come segretario comunale - ricorda - è stato a Porto Tolle, nel 68. Poi, ci sono stati altri passaggi: mi ricordo Badia e il lungo periodo nelle Marche, a Montegranaro, dal 1980 al 1986. Mi pare che per un periodo sia stato anche il segretario generale più giovane d'Italia. Aveva preso anche una seconda laurea, in Scienze politiche, all'Università di Macerata. Anche dopo la pensione ha continuato a ricoprire molti incarichi, fra i quali quello di giudice tributario a Padova. Ma ha collaborato, non saprei dire bene con che ruolo, anche con il Conservatorio Venezze, l'Iras e l'Accademia dei Concordi. Aveva una sconfinata passione per la musica classica e per la lirica».

Gianfranco Schiesaro lascia il figlio Paolo e la figlia Paola, che vive a Ferrara, oltre alla moglie Francesca Camozza e a tre nipoti. Il funerale sarà celebrato domani, alle 10.30, nella chiesa della Commenda.

Francesco Campi

