(F. Cam.) La mattonella, ma anche il gelato al gusto cassata. Sapori che per i rodigini con qualche anno sulle spalle, riportano a una gelateria particolare, il nome celebrava le radici di chi la gestiva: Trinacria. Dolci ricordi che si accompagnano all'amarezza per un addio che si è consumato con il funerale di Alessandro Venuto, Sandro per gli amici, spentosi ad appena 63 anni. Di origini messinesi, insieme ai genitori e al fratello era...