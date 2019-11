Addio a Remo, lo storico edicolante di piazza Garibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZE IN LUTTOROVIGO «Remo era Remo, un simbolo, a suo modo un'istituzione». E' morto ieri, a 58 anni, Remo Cappon, edicolante di piazza Garibaldi e prima ancora storico ortolano, nel negozio insieme al padre in via X Luglio. Malato da tempo, ieri le sue condizioni sono precipitate e, nonostante la corsa in ospedale la mattina, nel pomeriggio si è spento. Una figura che tutti, in centro, ben conoscevano. A ricordarlo con particolare affetto è Michele Mazzucato, altrettanto storico barbiere: «Siamo cresciuti insieme, suo papà e lo zio...