LA SCOMPARSA

ROVIGO Un uomo d'altri tempi, un funzionario stimato che ha ricoperto ruoli di rilievo a livello provinciale e regionale. Una persona curiosa e affamata di sapere, lettore famelico, sempre disposto a confrontarsi con nuove sfide, pronto a imparare e pronto a trasmettere il proprio sapere. Raffaello Cappato si è spento all'età di 85 anni, lasciando l'amata moglie Giuliana e i figli Enrico, avvocato e segretario del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovigo, e Alberto, giornalista televisivo volto noto del Tg5, con le nuore Daniela e Giordana, il caro nipote Marco, oltre a fratelli, sorelle e cognati. Nato a Villadose, ma da sempre residente a Rovigo, politicamente vicino alla Dc, laureato in legge e abilitato come segretario comunale, è stato dirigente regionale e ha avuto numerosi incarichi: commissario straordinario dell'Iras in uno dei momenti di maggior fulgore dell'ente, segretario del coordinamento dei Coreco, presidente del comitato di gestione dell'allora Usl 31, l'azienda sanitaria di Adria e Cavarzere, a cavallo fra anni 80 e 90, poi amministratore di quella di Rovigo.

«Era una persona piena di tante sfaccettature - lo ricorda il figlio Enrico - un uomo di grande bontà, che aveva un amore sconfinato per la propria famiglia. Aveva una passione smodata per la lettura e per la storia, ma dopo la pensione, già 70enne, era stato anche mio praticante, e mi aveva sbalordito per la sua capacità di adattarsi all'informatica, tanto da spiegarmi il funzionamento di alcuni programmi».

Il funerale sarà celebrato domani alle 11 nella chiesa parrocchiale della Commenda.

F.Cam.

