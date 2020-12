LE VITTIME

ROVIGO Nella burrascosa nottata di ieri se ne è andata Francesca Buratto, uno dei pilastri storici di Lusia. Le campane, per lei, hanno suonato già in prima mattinata; suono che ha permesso a gran parte dei cittadini di accingersi in un momento di silenzio per rivolgerle un ultimo affezionato saluto. Si chiamava Maria Francesca Verlich, ma per i lusiani era la Francesca Buratto, una donna solare, sempre pronta a scambiare qualche ironica e loquace battuta con i suoi clienti. La bottega, la cartoleria-edicola, era la sua casa, ormai, e lei ne faceva parte integrante. Nativa di Solesino, poi emigrata in Lombardia, si stabilì a Lusia per amore di Pietro Buratto, da cui ebbe quattro figli: Renato, Antonello, Enzo e Carla. Dopo il matrimonio iniziò da subito a collaborare all'edicola e all'attività commerciale di famiglia che, alla morte del marito, portò avanti con perseveranza insieme al primogenito. Anche dopo la pensione, nonostante l'avanzare dell'età e qualche acciacco di salute, ha continuato a dedicarsi all'edicola: per un po' ancora dietro il bancone e poi dalla sua sedia in un angolo del negozio. Per tutti i clienti affezionati lei è stata un punto di riferimento. Di sicuro, anche se ora quella sedia rimarrà vuota, chiunque entrerà in bottega rivolgerà uno sguardo verso quell'angolo e, mentalmente, saluterà Francesca. I funerali si svolgeranno a Lusia, mercoledì 30 dicembre alle 10.

Il Covid si è portato via anche Ottavio Travaglini, 94 anni, di Fratta Polesine, l'ultimo pescatore della borgata rossa di Ramedello. Lascia la moglie Lavinia, la figlia Antonella, il genero Maurizio, i nipoti Lorenzo, Valentina, Matteo, Ilaria, Celeste ed Elia. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa parrocchiale di Villanova del Ghebbo, alle 10. Ottavio Travaglini viveva di pesca e integrava questo lavoro con quelli di campagna, soprattutto in occasione della macellazione dei maiali. Negli ultimi tempi si era dedicato anche al calcio, curando il campo della Villanovese. Ottavio, detto Scrico, aveva nella sua borgata il proprio territorio di pesca. Soprattutto in località Fogomorto, tra Fratta e Costa. Una volta questa zona era ricca d'acqua con tanti màsari e fossi ricchi di pesce. Soprattutto il pescegatto. La sua specialità era entrare con la mano nelle tane lungo le rive. Tanto che se qualcuno gli chiedeva dove stesse andando, proverbiale era la risposta: «A stanare». Ottavio è uno dei pochi testimoni rimasti di questa via che durante il periodo fascista era sempre rimasta socialista.

Un Natale tutt'altro che sereno anche a Porto Tolle, che piange una celebrità cittadina: Germana Cavallari, vedova Tessarin. Aveva 81 anni ed è deceduta all'ospedale di Schiavonia, portata via dal virus. A dare l'annuncio è stato il sindaco Roberto Pizzoli: «È mancata una figura storica dei nostri esercenti, Germana Cavallari, colonna per anni del Big Bar e personaggio sempre capace di strapparti un sorriso. Siamo vicini ai figli e ai nipoti». Anche il 25 dicembre non è passato indenne: «Nel giorno di Natale ha scritto Pizzoli - il Covid ha strappato un'altra vita, un concittadino che era ricoverato a Trecenta non è riuscito a salvarsi». Con Germana Cavallari, sono otto i portotollesi rimasti vittima del coronavirus: «Il pensiero va a loro e alle famiglie, a chi oggi è ricoverato in ospedale e non può vedere i propri cari, a chi è solo in casa ad aspettare l'esito dell'ennesimo tampone è stata la dedica di Pizzoli - La nostra è una piccola comunità e sta pagando a caro prezzo questa pandemia, abbiamo oltre 140 contagi e alcune situazioni gravi. Vi chiedo ancora una volta di prestare attenzione, di salvaguardare il prossimo. Vi chiedo che le ennesime rinunce siano atti d'amore, i veri regali di questo periodo storico che tanto ci mette alla prova».

