CASTELMASSA Cordoglio a Castelmassa per la scomparsa di Nicola Vitiello. Il 91enne è morto il 6 gennaio, verso le 18, alla casa di riposo San Martino, dove era stato ricoverato, un anno fa, a seguito di un ictus fulminante da cui non si è ripreso. L'uomo aveva accusato qualche linea di febbre nelle ultime ore, ma ai familiari non è ancora stato comunicato l'esito del tampone.

Quel che è certo è che i parenti sono amareggiati perché non sono più riusciti a vedere Nicola Vitiello, per le norme restrittive anti contagio. I funerali sono stati fissati per sabato, alle 15, nella chiesa parrocchiale Santo Stefano, poi la salma verrà tumulata nel cimitero del locale.

L'uomo lascia la moglie Silvana Perini, i figli Pietro, Sonia, Alberto e Antonio, familiari che, insieme ai tanti parenti e ai numerosi amici e conoscenti, hanno dato l'annuncio della sua morte. Antonio e Pietro Vitiello hanno vestito entrambi la maglia del Rovigo Calcio. Apprezzato difensore che ha collezionato oltre 200 presenze con il Rovigo, Pietro Vitiello traccia un profilo dell'amato papà: «Era nato a Torre Annunziata il 19 giugno 1929, unico figlio maschio dopo tre sorelle. Dopo aver conseguito brillantemente il diploma di perito industriale, come scelta di vita nell'Italia del boom economico decise di spostarsi allora, come tanti conterranei, al Nord, Dopo aver vinto nei primi anni Cinquanta come funzionario civile un concorso statale dell'allora Ministero delle finanze, all'Utif, che gestiva le imposte su monopoli, dogane, agricoltura e industria (imposte di consumo), mio papà venne assegnato alle province di Padova e Rovigo ed era sempre in trasferta. Lavorava spesso a Castelmassa, presso la Fecola, l'odierna Cargill, ora come allora la più importante industria polesana. Proprio a Castelmassa incontrò la donna della sua vita, mamma Silvana, che sposò a 28 anni, il 17 dicembre 1956».

Una famiglia numerosa e unita quella di Vitiello. L'unica femmina fu la secondogenita Sonia Vitiello, già docente di lettere alla scuola media Sani di di Castelmassa, adesso 60enne, andata in pensione l'1 settembre 2019. Poi arrivò Alberto Vitiello, 56enne, ingegnere, docente di elettronica a Mirandola all'istituto di istruzione superiore Galilei, residente a Sermide nel Mantovano, in gioventù mezza punta rinomata di Rovigo ed Adriese.

«Da ultimo baby Antonio - spiega Pietro Vitiello - così lo abbiamo sempre chiamato noi fratelli maggiori, 52 anni, già giocatore a Castelmassa e altrove, libero professionista nelle multinazionali che si occupano di lavori pubblici. Ora abita a Milano». Nicola Vitiello andò in pensione a 65 anni, nel 1995, dedicandosi poi a hobby e camminate, impegnato felicemente a seguire i nipoti Valentina, Chiara, Lorenzo, Maria Elena, Francesca e Piernicola. «Papà Nicola - aggiunge commosso il figlio Pietro - ci ha insegnato con l'esempio, assieme a mamma Silvana, l'ottimismo espresso con la serenità e il sorriso nel quotidiano, l'onestà, lo spirito di sacrificio sempre, mai sperperi, il senso civico, il rispetto verso tutti, il valore dello studio e della cultura. Per noi maschi è stato pure un riferimento sportivo come atleti a cominciare dalla rettitudine morale. Ciao papà, per tutti noi sarai sempre presente».

Alessandro Garbo

