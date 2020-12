SCUOLA

ROVIGO Ha combattuto un anno e mezzo contro la malattia e il suo sorriso alla fine si è spento, a soli 59 anni. Marina Maggiolo è scomparsa giovedì, era originaria di Frassinelle e da tempo si era trasferita a Grignano. La donna ha lasciato il marito Ferruccio Milan, i figli Alessandro e Andrea, i fratelli Massimo e Michele e gli altri parenti. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa della frazione, poi la salma è stata cremata a Ferrara. L'istituto agrario Munerati era diventato una seconda famiglia per Marina Maggiolo. In quelle mura aveva conseguito il diploma di perito agrario e poi aveva trovato lavoro proprio all'istituto di Sant'Apollinare. La 59enne faceva parte del personale scolastico, aveva conosciuto tanti studenti e insegnanti. Un ricordo emozionato viene tracciato da Fiorella Cappato, che nel 2011 era arrivata all'Agrario e aveva condiviso con Maggiolo non solo il luogo di lavoro: «Era una collega e un'amica importante. La vita purtroppo ci riserva delle sorprese amare, difficili da comprendere. Lascia un vuoto incolmabile, di Marina porterò il sorriso e la voglia di combattere». Cappato sorride ripensando agli hobby dell'amica: «Era bravissima nel découpage e sapeva creare tante idee regalo per le amiche. Dopo le faticose giornate di lavoro, perché aiutava anche il marito in campagna, alla sera si rilassava così». Al Munerati insegna Aldo D'Achille, sindaco di San Bellino: «Marina faceva parte del personale della scuola, ha continuato a restare in contatto con il personale dell'istituto anche durante la malattia per l'amicizia che la legava ai colleghi e per una vita intera vissuta in quel luogo».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA