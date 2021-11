Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA(G. Fra.) La città piange la scomparsa di Laura Franzoso in Cassetta e di Vilma Biasioli, vedova Casellato. Franzoso, che si è spenta giovedì, all'età di 72 anni, aveva lottato strenuamente negli ultimi anni contro un male incurabile che purtroppo non le ha mai concesso tregua, nonostante fino agli ultimi giorni non si sia mai arresa. Lascia il marito Felice Gabriele, una unione la loro cementata da 52 anni di matrimonio, noto...