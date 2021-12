LUTTO

ROVIGO Mardimago piange per la scomparsa di Guido Giovanni Greggio, figura storica, molto stimata e conosciuta nella frazione rodigina.

Greggio è mancato a 78 anni, nella mattinata di lunedì, a causa di un infarto che lo ha colto mentre si trovava nel parcheggio dell'ospedale di Rovigo, intento a salire sulla sua auto per fare ritorno a casa.

Lo ricorda con molto affetto il presidente della Polisportiva Mardimago, Nereo Pinfi. «Siamo molto addolorati come comunità». Gianni Zagato, amico di sempre, così lo ricorda: «La famiglia Greggio è conosciuta a Mardimago per essere una famiglia di agricoltori da generazioni. Lascia la moglie Luisa e i figli Carlo, Michele, Daniela, Cristina. È stato fondatore e presidente del gruppo della Zampogna, nato nel 1987. Lui divenne presidente nel 1989». Zagato è il segretario dell'associazione. «Siamo in 23. Il nostro gruppo era solito organizzare la Festa contadina, che si svolgeva a Mardimago tra giugno e luglio, oltre a qualche altra iniziativa. Guido Giovanni Greggio era un personaggio da sempre coinvolto nel mondo del sociale della frazione, sempre disponibile con tutti».

VITA PER L'AGRICOLTURA

Zagato ricorda anche che lo scomparso è stato presidente mandamentale della Coldiretti e ha anche fatto parte del Consorzio di bonifica. «Tutto quello che era legato al mondo dell'agricoltura, lo vedeva coinvolto - prosegue Zagato - la sua azienda agricola era gestita assieme al fratello Luigi».

L'anziano lunedì mattina si era recato in ospedale «per fare dei raggi. Era uscito con il referto in mano. Quando stava per salire sulla propria auto, si è accasciato a terra», chiude Zagato, ribadendo che «cCome zampognari ci sentivamo sempre, era un rapporto di collaborazione e di amicizia. Siamo tutti sconvolti dalla notizia, dato che Guido Giovanni era una persona molto amata».

Non è ancora stata fissata la data del funerale.

Marco Scarazzatti

