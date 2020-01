(F.Cam.) Si è spento a 89 anni Giulio Tiberto, imprenditore d'altri tempi. «È stato una bravissima e degna persona - lo ricorda un amico - amante del lavoro e della sua famiglia, attento alle necessità di chi gli stava vicino: ha dato lavoro a tanta gente sia di Sant'Apollinare che di paesi limitrofi. In passato faceva tappeti in juta, poi è passato al settore delle materie plastiche». Anche la figlia Simonetta, con un passato come consigliere di circoscrizione, ha seguito le sue orme, alla guida della Rigeneral plast, ricoprendo anche ruoli nelle associazioni di categoria, come vicepresidente dei giovani imprenditori di Confapi, consigliere in Api, nel consiglio direttivo dell'Associazione imprenditrici donne dirigenti d'azienda, nel cda del Consorzio nazionale imballaggi in plastica, nel direttivo di Unindustria Rovigo. Nel 1988 la famiglia ha vissuto il dramma della perdita di Patrizio, fratello di Simonetta, a sua volta giovane imprenditore, prematuramente scomparso a 27 anni, in un incidente, in memoria del quale è nato il Circolo culturale che porta il suo nome, che ha raccolto l'eredità dell'Istituto Leopardi, attivo dal 1975, proseguendone le attività. Oltre alla figlia e alla nipote Anna, Tiberto lascia la moglie Luigina. Il funerale si terrà domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare.

