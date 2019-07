Addio a Giuditta Spinello, la maestra di stile che ha vestito migliaia di sposi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TAGLIO DI POOggi alle 15 nella chiesa di San Francesco d'Assisi sarà dato l'ultimo saluto a Giuditta Spinello, 97 anni, fondatrice del famoso negozio Giuditta Sposi. Da vera pioniera Giuditta aveva aperto la sua prima attività commerciale in via Roma per poi spostarsi all'inizio degli anni '80 nella nuova sede lungo Romea Vecchia. La signora dello stile lascia le tre figlie Silvia, Rosanna e Franca e tanti nipoti. «É stato un regalo per lei e per noi che potesse arrivare a conoscere anche i propri bisnipoti dichiara Marzia Santella figlia...