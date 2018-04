Addio a Giordano Bruno Tessarin, il nonno del paese aveva 106 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO VIRO Addio a Giordano Bruno Tessarin. L'uomo più anziano di Porto Viro si è spento sabato sera all'età di 106 anni. Il nonno di Porto Viro era nato il 18 settembre 1911 a Volto di Rosolina, che, come lui amava precisare, allora era conosciuta come Santa Teresa. Dopo aver prestato servizio per 40 anni come vigile a Loreo, dove ha vissuto con la moglie e i figli, ha scelto di vivere e mettere radici a Porto Viro dove è rimasto per quasi cinquant'anni circondato dall'affetto di una famiglia unita, seppur numerosa. Padre di Alodia,...