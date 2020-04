IL LUTTO

CANARO Canaro ha perso un pezzo della sua storia. Una folla, solo virtuale, ha assistito su Facebook alla messa dedicata a Gabriele Garbellini, scomparso a 69 anni, dopo aver lottato contro il Coronavirus. Don Mario Turatti e don Hervè Olivier hanno celebrato ieri mattina una funzione religiosa per ricordare il concittadino stroncato dal Covid-19. La messa è stata dedicata anche alla signora Carmen Bellinello, morta nei giorni scorsi, ma per cause naturali. La diretta Facebook, trasmessa sulla pagina del parroco don Mario, è stata visualizzata da oltre 200 persone. Queste le parole del sacerdote: «Abbiamo sperato fino all'ultimo che il nostro caro fratello potesse superare la malattia. Siamo vicini alle famiglie ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Gabriele ha vissuto la sua vita dando una grande testimonianza, sia umana che cristiana. È stato un esempio di collaborazione, amicizia e solidarietà per tutti».

L'ABBRACCIO

Figura amata e apprezzata, l'agricoltore in pensione, classe 1951, ha lasciato la moglie Daniela Tieghi, i figli Elena e Paolo, la nipote Sara, i fratelli Rodolfo e Natalia. Gabriele Garbellini è stato un personaggio molto importante per la comunità, ha diretto il coro della chiesa di Santa Sofia, è stato componente nelle Acli e consigliere dell'associazione Pro Loco. Il 69enne era un grande appassionato di musica, ha suonato in molte orchestre, una passione coltivata fino a pochi mesi fa, che lo ha portato ad esibirsi anche nei centri anziani.

La famiglia intende pubblicamente «ringraziare il personale sanitario della terapia intensiva di Trecenta, e in particolar modo il dottor Stocco, che è stato molto sensibile e di grande assistenza in questo momento, sia nel darci le notizie in modo chiaro ma delicato, senza mai mancare in empatia, pur dovendoci accompagnare in un'accettazione difficilissima e così traumatica e dolorosa. La certezza è che i medici abbiano fatto tutto il possibile per contrastare il virus con le terapie ad oggi loro disponibili», scrive la figlia Elena.

IL CORDOGLIO

Tantissimi i commenti di affetto e vicinanza arrivati alla famiglia in queste ore. I compaesani hanno voluto ricordare il 69enne con molti messaggi sui social. Il saluto dell'ex presidente Aido, Loretta Zamberlan «Sono sicura che altre persone, come mio padre, stanno pregando per Gabriele anche se non collegate per vari motivi. Lo ricordiamo tutti con affetto e siamo vicini alle persone care di Gabriele Garbellini con un abbraccio virtuale».

La toccante testimonianza di Paolo Gallo: «Ci uniamo nella preghiera per te, Gabriele: sei stato uno zio fantastico, una persona forse di poche parole ma di principi solidi e concreti, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno e ad accogliere nella tua casa noi nipoti che viviamo a Torino. Ci mancherai e per questo vogliamo abbracciarti ancora una volta».

Tra gli anni Ottanta e Novanta, Gabriele Garbellini ha fondato la società Aliferrari per la produzione e diffusione dei deltaplani a motore nella provincia di Rovigo. Era stato anche istruttore all'Aeroclub Rovigo e gli amici lo ricordano, con orgoglio, come uno dei protagonisti della nascita del volo ultraleggero in Italia. Gabriele continuerà a volare, è il messaggio degli amici.

Alessandro Garbo

